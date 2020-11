Mandag starter rettssaken etter dødsulykken ved Metallco i Vestre Toten

NTB Innenriks

Metallco Aluminium AS er siktet for brudd på Arbeidsmiljøloven. To menn mistet livet i en eksplosjon, og to andre ble skadd.

Ifølge tiltalen risikerer Metallco Aluminium å måtte betale en bot på 5,3 millioner kroner. I tillegg er daglig leder og styreleder i bedriften på tiltalebenken for brudd på arbeidsmiljøloven. Ingen av partene erkjenner straffskyld, skriver Oppland Arbeiderblad.

Ifølge NRK har Arbeidstilsynet funnet flere brudd på arbeidsmiljøloven hos Metallco. Det dreier seg om mangelfull risikovurdering av arbeidsprosesser knyttet til omsmelting av aluminium, mangelfulle driftsrutiner for mottak, kontroll og håndtering av råvarer for omsmelting og mangelfull opplæring av arbeidstakere.

