Koronatiltakene i Bergen videreføres én uke til

Koronatiltakene i Bergen kommer til å vare til og med 6. desember, sa helsebyråd Beate Husa (KrF) på en pressekonferanse mandag.

– Vi har kommet godt i gang med å slå ned smittebølge nummer to, og det er gledelig, men vi er ennå ikke i mål, sier Husa og legger til at hun er imponert over innsatsen til bergenserne.

Men det er fortsatt fare for at smitten stiger raskt dersom man åpner opp igjen for tidlig, sier Husa.

– Vi har stor forståelse for at både innbyggere og næringsliv i dag er skuffet over at det ikke gjøres noen særlige oppmykninger, men smittetallene er fortsatt høye, og tiltakene har tydelig effekt på smittespredningen, sier helsebyråden.

Trenden er snudd

Smittetrykket nå er på linje med utbruddet i september. Det siste døgnet er det registrert 18 nye koronasmittede byen, noe som er fem færre enn snittet den siste uken.

Til sammenligning ble det for eksempel registrert rundt 90 daglige smittetilfeller flere dager tidligere i måneden.

– Vi har i løpet av de siste tre ukene snudd en skarpt stigende vekst i smittetallene til en helt tydelig nedgang som vi håper fortsetter like tydelig den kommende uken, sier Husa.

Varsler «mellomting»

Hun antyder at det trolig kan komme lettelser neste uke og forteller at byrådet skal konkludere før helgen.

– Klarer vi å få en god etterlevelse også denne uken, og fortsatt nedgang i tallene, vil vi kunne gjøre lettelser. Samtidig må vi være forberedt på at vi må ha tiltak gjennom vinteren, men da forhåpentligvis ikke de strengeste tiltakene.

– Fra byrådet sin side vil det ikke være aktuelt å gå rett tilbake til de nasjonale tiltakene fra og med mandag, men legge seg på mellomting.

Bergen innførte relativt strenge koronatiltak 5. november. Blant annet er det forbudt med fester med mer enn fem deltaker, inkludert dem som bor i hjemmet. I tillegg er det munnbindpåbud på offentlige steder der det ikke kan holdes én meters avstand og skjenkestopp fra klokka 21.30.

