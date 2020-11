Andreas Sjalg Unneland vant kampvotering i Oslo SV – Petter Eide vraket

NTB Innenriks

Det er klart etter en kampvotering på nominasjonsmøtet i Oslo SV mandag kveld.

– Jeg takker for tilliten fra Oslo SV. Nå skal vi i gang med tidenes valgkamp, for det trengs virkelig. Vi skal føre en radikal politikk som kutter utslipp og skaper et boligmarked for folk. De økonomiske forskjellene skal ned, og mulighetene til folk skal opp, skriver Unneland i en SMS til NTB.

Unneland ledet Sosialistisk Ungdom fram til i sommer. Han hadde også støtte fra flertallet i nominasjonskomiteen, mens et mindretall på to støttet Petter Eide.

I avstemningen mandag kveld fikk Unneland 327 av 534 stemmer.

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski ble som ventet innstilt på førsteplass, mens plass nummer to gikk til Marian Hussein. Disse var begge enstemmig innstilt av nominasjonskomiteen og ble ikke utfordret. SV har bare to mandater fra Oslo på Stortinget i dag, men håper på tre i valget neste år.

Nominasjonsmøtet ble av smittevernhensyn holdt digitalt.

