Fem personer pågrepet og siktet for ran i Porsgrunn

NTB Innenriks

Det ble først meldt som en voldssak, men politiet bekrefter søndag morgen overfor Telemarksavisa at de fem er siktet for ran.

– Det jeg kan si, er at fem personer er siktet for ran av en annen person. Dette skjedde utendørs i et boligfelt på Hovet i Porsgrunn. Politiet skal utover søndagen avhøre de fem involverte – og fornærmede. Utover det er det for tidlig å si noe mer, sier Tine Henriksen, jourhavende jurist i Sørøst politidistrikt til TA.

De fem ble pågrepet rundt klokken halv ett natt til søndag.

(©NTB)