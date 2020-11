NTB Innenriks

Nord-Fron kommune opplyser til avisa at de tror det er sannsynlig at smitten har kommet fra et annet mottak. Den siste måneden har flere beboere blitt flyttet til mottaket.

De som har testet negativt, har fått tilbud om å bo på Wadahl høyfjellshotell på Gålå. Dem som er igjen på mottaket, regnes som smittede.

Smitten ved Vinstra mottak har ført til at Utlendingsdirektoratet (UDI) har stoppet all flytting av asylsøkere mellom mottak.

