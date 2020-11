VG: Indre Østfold krever negativ koronatest fra pårørende til sykehjemsbeboere

NTB Innenriks

Det er et forebyggende tiltak, sier kommunaldirektør for helse, Kenneth A. Johannessen til VG.

Kommunen har så langt ikke hatt smittede beboere, men ønsker å gjøre sykehjemmene trygge på at besøkende er smittefrie.

– Vi har hele tiden sagt at vi skal gjøre alt i vår makt for å ikke få smitte inn blant de mest sårbare. Skulle det skje, skal vi ikke i etterkant se at vi ikke gjorde nok for å hindre det, sier Johannessen, som har tatt beslutning i samråd med kommuneoverlegene.

Ansatte må levere negativ test hver tiende dag. Så langt har én av 700 ansatte på sykehjemmene i kommunen testet positivt.

Johannessen vektlegger blant annet det er mange pårørende fra Oslo-området, som har stort smittetrykk for tiden. Både studenter og andre pårørende kommer nå også hjem fra andre steder i landet til jul.

– Når situasjonen er som den er, tror jeg de fleste har forståelse for at første prioritet er å sikre at ingen bringer med seg smitte inn uten å være klar over det, sier Johannessen.

Det blir gjort unntak for pårørende som selv har høy alder, dårlig helse, ikke har førerkort og bor avsides, samt pårørende som ikke er i jobb.

– Vi har pårørende som er pensjonister og besøker sine nære familiemedlemmer flere ganger i uken på sykehjemmet. De slipper dette testkravet, sier Johannessen.

