Skipsreder dømt til et halvt års fengsel for alvorlig miljøkriminalitet

NTB Innenriks

Det opplyser konstituert statsadvokat Maria Bache Dahl i Økokrim til NRK.

Økokrim mente han medvirket til forsøket på å smugle lasteskipet ut av landet for å hogges opp på en strand i Pakistan – uten tillatelse fra Miljødirektoratet.

I tillegg er et selskap dømt til å tåle inndragning av straffbart utbytte med to millioner kroner.

Økokrim la ned påstand om ni måneders fengsel for 54-åringen i Sunnhordland tingrett, og inndragning av tre millioner kroner fra hans selskap Eide Marine Eiendom AS.

Nekter skyld

Eide har nektet straffskyld på alle tiltalepunkter. Rederen sto tiltalt for medvirkning til alvorlig miljøkriminalitet.

To dager ut i seilasen i februar 2017 fikk skipet motorproblemer og kom i drift utenfor Jærstrendene. Miljømyndighetene nektet da skipet å forlate Norge uten tillatelse. Før seilasen hadde skipet ligget i opplag i ti år.

Tingretten fant at han hadde en sentral rolle i bistanden for å få skipet av gårde, og at handlemåten var sterkt klanderverdig.

– Næringslivslederen hadde kunnskap om at skipet skulle skrapes i Asia, sier påtaleansvarlig i saken, konstituert statsadvokat Maria Bache Dahl.

Stort internasjonalt miljøproblem

Avfallseksport er strengt regulert i norsk og internasjonal rett. Hensikten er å forhindre at rike land sender sitt avfall til fattige land som ikke har tilfredsstillende systemer for håndtering av avfallet, verken for miljøet eller arbeidsmiljøet for dem som utfører arbeidet.

– Skraping av utrangerte skip et stort internasjonalt miljøproblem. Som en stor sjøfartsnasjon er det viktig at norske myndigheter bidrar til bekjempelsen av dette problemet, sier Bache Dahl.

(©NTB)