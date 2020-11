Regjeringen vil holde et våkent øye med konkurransen i luftfarten

NTB Innenriks

– Sunn konkurranse er viktig for effektiv ressursbruk, større verdiskaping og bedre vilkår for forbrukerne. Koronakrisen vil sannsynligvis medføre endrede reisevaner, noe aktørene i luftfartsmarkedet må tilpasse seg til. Hvis konkurransen er effektiv og god, kan dette bidra til raskere omstilling, næringsminister Iselin Nybø (V).

Mens særlig Norwegian strever med å håndtere en svært krevende økonomisk situasjon, blant annet som følge av passasjersvikten, forsøker Wizz Air å etablere seg på innenriksmarkedet. Men både politikere og fagforeninger er kritiske til det ungarske lavprisselskapets måte og drive på.

– Regjeringen tar grep for at luftfartsbransjen skal være konkurransedyktig også etter pandemien. Oppdraget til Konkurransetilsynet er ett av mange tiltakene som er innført i luftfarten. Vi er opptatt av at det ikke skal bli ulovlig prisdumping som kan føre til sosial dumping. Derfor fortsetter vi å følge situasjonen tett, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

