Det viser tall NRK har hentet inn fra de største selskapene ved Oslo lufthavn. De mange hotellene rundt flyplassen er ikke regnet med.

Passasjertallet har i det siste ligget på rundt 15 prosent av hva det var før koronapandemien brøt ut, og nylig vedtok Avinor at deler av flyplassen skal stenges ned.

Leder for Nav i Ullensaker Gry Hosøy er bekymret for at vi bare har sett begynnelsen på oppsigelsene.

