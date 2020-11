Nytt koronadødsfall i Drammen – smitten flater ut

NTB Innenriks

Drammen kommune opplyser på sine nettsider at en 90 år gammel mann ved Solberglia sykehjem i løpet av det siste døgnet har gått bort.

Torsdag ble det registrert 34 nye smittetilfeller i kommunen. Tallet ligger på nivå med gjennomsnittet for påviste tilfeller per dag de siste åtte-ti dagene.

– Vi har heldigvis lavere smittetall nå enn vi hadde for kort tid siden, men samtidig er tallene fortsatt for høye. Så vi har en stor jobb å gjøre, for å beskytte oss selv og hverandre og sørge for at smittetallene synker videre, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Av de 34 personene som har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet, er 27 nærkontakter av personer med tidligere kjent koronasmitte. De siste sju har ukjent smittevei.

Siden begynnelsen av mars har til sammen 1556 i Drammen kommune fått påvist koronasmitte.

