NTB Innenriks

Undersøkelsen, der mobilvaner og digital smittesporing var tema, er en del av en rapport utarbeidet av selskapet Deloitte, skriver VG.

I den samme undersøkelsen svarer mer enn fire av ti at de har brukt mobilen mye mer under pandemien. I aldersgruppa 18–24 år gjelder det sju av ti.

Det kommer også fram at halvparten føler at de har brukt telefonen for mye i samme periode.

(©NTB)