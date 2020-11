NTB Innenriks

– En av personene har hatt besøk av en person fra Oslo som viste seg å være smittet. Det var den besøkende vi meldte om i går. To av dem har vært i Oslo selv, og de to siste har blitt smittet av de to som var i Oslo, sier kommunikasjonssjef i Trondheim kommune, Harry Tiller til Adresseavisen.

Tiller gjentar oppfordringen om å ikke gjøre unødvendige reiser, og minner om at dersom man reiser til et sted med mye ukjent smitte, må man ta ekstra forholdsregler.

