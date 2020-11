Asker innfører rødt nivå på ungdomsskolene

NTB Innenriks

Det er registrert 598 koronatilfeller i Asker kommune siden pandemien brøt ut. 25 prosent av tilfellene er altså registrert de siste to ukene.

Kommuneoverlegen har derfor besluttet å iverksette nye smitteverntiltak i ungdomsskolene, som har hatt gult nivå fram til nå. Det innføres dermed rødt nivå fra 1. desember, i første omgang fram til 14. desember. Mandag 30. november får elevene hjemmeundervisning.

– Kommunen ser viktigheten av å stramme inn nå, for å forebygge økt smitte blant barn og unge, og for å forhindre at mange blir syke, satt i karantene eller i isolasjon inn mot jule- og nyttårshøytiden, skriver Asker kommune i en pressemelding.

