Påtalemyndigheten krever over tre års fengsel for bildrap på Snartemo

Aktor i saken, politiadvokat Hellek Rue, sa i sin sluttprosedyre i Lister tingrett torsdag at den tiltalte 22-åringen hadde opptrådt grovt uaktsomt, kjørt for fort og at han dessuten var påvirket av alkohol da han kjørte på to unge kvinner natt til 2. juni i fjor, skriver Lister24.

Etter lang grundig prosedyre konkluderte Rue med å legge ned en påstand om fengsel i tre år og tre måneder for 22-åringen som under hele saken har nektet straffskyld.

Den franske 28-årige kvinnen ble funnet død på en øde grusvei på Snartemo i Hægebostad kommune 2. juni 2019. I tillegg ble en kvinne fra Litauen funnet hardt skadd.

22-åringen er tiltalt for uaktsomt drap, uaktsom grov kroppsskade, brudd på hjelpeplikten og promillekjøring. Påtalemyndigheten mener at mannen, foruten å være beruset, også kjørte en bil med betydelige mangler da han kjørte på de to kvinnene og stakk fra stedet.

Under rettssaken er det lagt fram en rekke tekniske bevis påtalemyndigheten mener underbygger tiltalen. Spor fra trafikkpasseringer, mobiltelefon, bil og pulsklokke er lagt fram i retten for å bevise at det var 22-åringen som var på den mørke grusveien.

Mandag skal forsvarer Berit Therese Knudsen ha sin avslutningsprosedyre. Hun har tidligere varslet at hun mener det ikke er noen fellende bevis i saken og at hun vil legge ned påstand om full frifinnelse for 22-åringen.

