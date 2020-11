Koronatiltakene i Oslo forlenges til mandag 14. desember

NTB Innenriks

– Selv om smittetallene fortsetter å være høye, gir utviklingen også grunn til forsiktig optimisme. Veksten i smitten har de siste dagene flatet ut. Den kraftige økningen som vi har hatt uke for uke i over en måned, har stoppet opp, sa Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på en pressekonferanse torsdag.

På pressekonferansen sa han at den sosiale nedstengingen som Oslo-byrådet innførte i uke 46, nå forlenges til mandag 14. desember.

Strammet inn

De strenge smitteverntiltakene Oslo har innført, innebar blant annet at kommunen forbyr alle innendørs arrangementer og stenger alle treningssentre, kinoer, teatre, svømmehaller, bowlinghaller og lekeland. Det ble også innført full skjenkestopp.

16. november strammet Oslo kommune ytterligere inn og innførte blant annet rødt nivå på ungdomsskolene. Det ble også forbud mot innendørs fritidsaktiviteter og breddeidrett for ungdom mellom 13 og 19 år.

Ingen garanti

Johansen begrunner videreføringen av nedstengingen med at man ikke har noen garanti for at smitteøkningen i Oslo er over.

– Vi har flere eksempler på at smitten har gått noe ned, før den igjen stiger bratt, sa Johansen.