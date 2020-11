Flertallet av studenter mer ensomme under koronaen

NTB Innenriks

Undersøkelsen, der 1.000 studenter har svart, er gjennomført på vegne av Universitas og Norsk studentorganisasjon (NSO).

15 prosent av de spurte sier de har vært ensomme mye, mens 44 prosent har følt seg litt oftere ensomme.

Anne Karin Mullally, psykolog og seksjonsleder psykisk helse i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO), sier til Universitas at det er bekymringsfullt at så mange studenter rapporterer om økt ensomhet nå. Hun tror det henger sammen med at vi fortsatt befinner oss i en krise.

– Å sitte alene på hybel hele dagen kan gjøre det vanskelig å holde på struktur, rutiner og selvdisiplin, og det gjør også at vi i mindre grad føler oss som del av et miljø. Noe som gir en opplevelse av isolasjon, sier Mullally.

