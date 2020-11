Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) med nødrop fra rådhuset

NTB Innenriks

Johansen sier at mange av Oslos hjørnestensbedrifter står i fare for å forsvinne.

– Derfor kommer jeg i dag med et nødrop fra Oslo rådhus. Vi tenger en egen tiltakspakke for Oslo.

Ifølge byrådslederen må tiltakene være spesielt innrettet mot reiseliv og uteliv, og spesielt inn mot områdene med høyest ledighet. Johansen sier det er ekstremt viktig at kompensasjonsordninger treffer dem som er hardest rammet, og at de sikrer at konkursutsatte bedrifter overlever.

Han viser også til det han kaller en tankevekkende aksjon som ble gjennomført på Grünerløkka tidligere i uka. Der ble det hengt opp en rekke plakater om at store kjeder kan komme til å åpne der det i dag er uavhengige butikker og spisesteder.

– Jeg håper at regjeringen svarer på vårt nødrop og gir en overlevelsesgaranti til bedrifter som var lønnsomme før pandemien.

På spørsmål om han har fått indikasjoner fra regjeringen om at de vil komme med en slik Oslo-pakke, svarer Johansen at han har tett kontakt med bransjen og ser at tiltakene som har kommet så langt, ikke treffer godt nok.

– Dette var et nødrop. Jeg vil fortsette å ha tett kontakt med næringsministeren og andre, men så langt har vi ikke greid å få en Oslo-pakke.