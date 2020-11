Solberg ringte til Villa Skaar

NTB Innenriks

Solberg sa på pressekonferansen onsdag ettermiddag at hun synes det er trist å igjen å se utbrudd og dødsfall ved sykehjem i Norge, både for pårørende og for dem som jobber ved institusjonene.

Videre opplyser hun at hun har ringt direkte til både Villa Skaar Valstad sykehjem, samt Eidsvoll kommune, denne uken.

– Og jeg skjønner at dette går tett inn på dem som har ansvaret for det, sier Solberg.

Solberg sier myndighetene ønsker å gjøre eldreomsorgen personlig og nær, ikke i fullt smittevernutstyr.

Helsearbeiderne som jobber på institusjonene, har også privatliv utenfor jobben, blant annet med barn og familie. Derfor er det vanskelig å eliminere smitterisikoen.

– Det synes jeg vi skal ha litt respekt for, at det er tungt for dem som jobber med det og har ansvaret for det, sier Solberg.

