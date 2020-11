Raymond Johansen vil ha forbud mot selvstendig næringsdrivende i lufta

NTB Innenriks

Onsdag skrev Dagens Næringsliv at pilotene i Wizz Air ikke er ansatt i selskapet, men opererer som selvstendig næringsdrivende og selv må dekke sykepenger, skatt og sosiale kostnader. Det ungarske flyselskapet vil ikke kommentere opplysningene som avisen sitter på.

Byrådsleder Raymond Johansen er klar på at det bør være et minimumskrav at flyselskaper på norske innenriksruter baserer seg på egne ansatte, og at de har norske lønns- og arbeidsvilkår.

– Det kan ikke være sånn at piloter skal selge sine tjenester på timebasis til flyselskapet og selv stå for sykepenger, skatt og sosiale kostnader. Det er ikke sånn arbeidslivet i Norge fungerer, sier Johansen.

Byrådslederen mener regjeringen må vurdere å holde innenriksfly på bakken dersom arbeidet, ansettelsesformen og kontraktene er i strid med arbeidsmiljøloven – og at sammenhengen mellom arbeidsmiljø og sikkerhet ikke kan oversees av myndighetene

– Ryanair og Wizz Air har lenge bemannet flyene sine med medarbeidere som er selvstendig næringsdrivende. Forskjellen nå er at Wizz Air flyr innenriks i Norge i konkurranse med SAS, Widerøe og Norwegian. Det er bra med konkurranse i lufta, men konkurransen må skje på like vilkår. I Norge har vi både lovverk og etikk som utenlandske selskaper må forholde seg til. Wizz Air tøyer grenser som ikke skal tøyes, sier Johansen.

Han mener at selv om luftfarten er internasjonal, må ambisjonen være at det skal være norske lønns- og arbeidsvilkår i norsk luftrom og på norske innenriksruter.

– Det er på tide at regjeringen lager tydeligere rammer for luftfarten i Norge.

