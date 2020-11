NTB Innenriks

Anbefalt omkjøring er via Oslo eller fergesambandet Horten-Moss.

Vegtrafikksentralen skriver på Twitter at en tredel av viftene i tunnelen på E134 ikke er i drift på grunn av den tekniske feilen. Det gjør at tunnelen ikke kan åpnes for trafikk fordi det er økt fare for kullos og nitrogenoksid ved eventuell røykutvikling i kjøretøy.

Øst politidistrikt skriver på Twitter at stengingen onsdag morgen medfører en del kø i begge retninger.

