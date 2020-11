Ni av ti i Oslo sier de følger smittevernreglene

NTB Innenriks

– Vi er helt avhengig av at folk oppfatter tiltakene vi setter inn, som riktige, forutsigbare og forståelige. Denne undersøkelsen tyder på at folk i all hovedsak både forstår og følger reglene, sier Johansen.

Ifølge spørreundersøkelsen svarer åtte av ti at de kjenner de nye reglene godt eller svært godt, mens samme antall synes at tiltakene ikke er for strenge.

Hele 96 prosent svarer at de bruker munnbind når det er påkrevd, mens det hersker litt større forvirring når det gjelder hvor mange man kan være sammen med på private sammenkomster. Her svarer kun 34 prosent riiktig, mens 59 prosent svarer feil.

Hele 97 prosent svarer imidlertid at de vil følge reglene, som ikke tillater mer enn ti personer på private sammenkomster.

Et flertall av de spurte mener barnehager og skoler fortsatt skal være åpne, mens bare to av ti mener at tiltakene er for strenge.

– Disse funnene er gledelige. For meg er det en bekreftelse på at vi i Oslo kommune i hovedsak har truffet med våre tiltak og med vårt kommunikasjonsarbeid. Oppslutning rundt tiltak og god etterlevelse er avgjørende for å få ned smittetallene, sier Johansen.

Torsdag holder kommunen en ny pressekonferanse om koronasituasjonen i Oslo.

Spørreundersøkelsen er gjennomført av Sentio Research på oppdrag fra Oslo kommune. Totalt 800 personer er spurt i perioden 2. til 14. november.

(©NTB)