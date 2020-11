Tromsø lemper litt på koronaforskriften

NTB Innenriks

I kommunens koronaforskrift fra 17. november innførte Tromsø forbud mot private sammenkomster med flere enn ti deltakere.

Fra onsdag mykes forskriften litt opp ved at begrensningen på ti deltakere ikke gjelder for private sammenkomster der alle deltakerne tilhører samme husstand, to husstander eller etablerte kohorter i barnehager eller barneskoler, opplyser Tromsø kommune i en pressemelding.

Barn i barnehager og barneskoler unntas fra forbudet mot private sammenkomster med mer enn ti personer.

– Erfaringen så langt har vært at barn i liten grad har vært involvert i smittespredning. Disse barna er unntatt avstandskravet i skole- og barnehagehverdagen, og det er derfor hensiktsmessig ikke å ha begrensninger i hvor mange av sine klassekamerater eller lekekamerater fra barnehagen barna kan møte på fritida, sier smittevernoverlege Trond Brattland.

