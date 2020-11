NTB Innenriks

I den oppdaterte smittevernveilederen presiseres det også at virksomhetene må sørge for at avstand holdes, og at det eventuelt må brukes vakter dersom det er nødvendig for å begrense påstigning på transportmidler uten setereservasjon.

Veilederen inneholder de nasjonale anbefalingene for smittevern i kollektivtransporten. I tillegg kan lokale myndigheter gi ytterligere råd og anbefalinger.

