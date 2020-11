Koronapasient døde på Sykehuset Østfold

NTB Innenriks

Sykehuset opplyser i en pressemelding at fem personer nå er innlagt på sykehuset med koronaviruset, opplyser sykehuset i en pressemelding.

Sykehuset har foreløpig ikke oppgitt alder på den døde pasienten. Det siste koronarelaterte dødsfallet ved sykehuset fant sted 20. mai.

13 ansatte ved klinikk for medisin er satt i karantene etter at en medarbeider testet positivt for covid-19 nylig.

Samtidig er 92 ansatte ved sykehuset hjemme fra jobb som følge av koronakarantene. 53 ansatte ved sykehuset har fått påvist koronasmitte siden mars.

