Helsebyråden i Oslo: – Det er for tidlig å senke skuldrene

Søndag ble det registrert 149 nye koronasmittede i Oslo, noe som er 32 færre enn gjennomsnittet den siste uka.

I alt er det nå registrert 2.458 nye smittetilfeller i Oslo de siste 14 dagene, fremgår det av statistikken til Oslo kommune. Det er registrert 1.266 tilfeller de siste sju dagene, mot 1.192 de sju foregående.

Den foreløpige toppen ble nådd torsdag med 241 smittede på én dag.

De tre påfølgende dagene har tallene vært vesentlig lavere.

Forsiktig optimist

Helsebyrådens vurdering av situasjonen er positiv, men avventende.

– Jeg er forsiktig optimist. Det er bra at smittetallene går noe ned, men det er for tidlig å senke skuldrene. Det er fremdeles er over 7 prosent av dem som har tatt test, som er smittet, sier Steen i en skriftlig uttalelse til NTB.

Han påpeker at det er færre tester i helgen enn resten av uka

– Så vi må se flere dager for å si at dette er en nedgang, sier Steen.

Helsebyråden gir samtidig skryt til oslofolk for å være flinke til å følge reglene.

– Den jobben må vi fortsette med, så håper vi at det betyr at vi igjen kan lette på tiltakene om en stund.

Mest smitte blant unge voksne

Det er fremdeles flest i aldersgruppen 20 til 29 år som blir smittet, der antallet de siste 14 dagene er 547.

Bydelene Bjerke og Grorud har det høyeste smittetrykket. I bydel Bjerke er det registrert 246 nye tilfeller de siste to ukene, som tilsvarer 736 smittetilfeller per 100.000 innbyggere. I bydel Grorud er det registrert 181 nye tilfeller de siste to ukene, som tilsvarer 653,3 smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

Bydel Ullern har det laveste smittetrykket i Oslo med 60 nye smittetilfeller de siste to ukene. Det tilsvarer et smittetrykk på 173,6 per 100.000 innbyggere.

