Dyreparken opplyser at hanngeparden Kito tidligere i høst ble operert for et komplisert brudd i venstre bein som involverte kneleddet.

Flere ganger i ettertid ble dette operert i et forsøk på å få det stabilt, funksjonelt og smertefritt for geparden.

– Det lyktes dessverre ikke å få kneet tilbake til normal funksjon. Geparden ble derfor avlivet fredag 20. november, skriver Kristiansand dyrepark i en pressemelding mandag

Hvordan bruddet skjedde er fremdeles ukjent.

