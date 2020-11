17 nye smittetilfeller i Trondheim

NTB Innenriks

I løpet av helgen ble det utført 1.262 koronatester i Trondheim og til sammen ble det avdekket 17 nye tilfeller av smitte, opplyser Trondheim kommune.

Av de smittede er fem knyttet til et ishockeymiljø og fire til et utbrudd på Heimdal. For sju er smitten påvist etter reise fra et land som er listet som rødt og en er smittet i Oslo, skriver kommunen videre.

Ni har påvist smitte fra nærkontakt, mens det for én ikke er påvist noen kjent smittekilde.

Alle de smittede har så langt et mildt sykdomsforløp, skriver kommunen.

