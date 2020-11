Smitteutbrudd på sykehjem på Nesodden

NTB Innenriks

Smitten kommer etter at det fredag ble kjent at en ansatt var smittet.

– Per nå har de smittede milde symptomer, men vi vet at sykdommen har et lengre forløp så disse beboerne blir fulgt opp tett, sier ordfører Truls Wickholm (Ap) til Amta.

Wickholm opplyste lørdag at det er en av sykehjemmets demensavdelinger som er koronarammet. Søndag har fem av totalt tolv beboere ved avdelingen testet positivt. De resterende har testet negativt. Ved naboavdelingen blir også samtlige testet.

Hele sykehjemmet er fra søndag av stengt for besøkende inntil situasjonen er nærmere avklart, opplyser kommunen. Det gjøres unntak for pårørende til beboere som er alvorlig syke.

Kriseledelsen i kommunen og ledelsen ved sykehjemmet sitter i møter søndag.

