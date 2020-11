Sentrumshandelen halvert – NHO venter likevel økning i julehandelen

NTB Innenriks

Linda Vist, som er bransjedirektør for handel i NHO Service og Handel og organiserer bedrifter med 90.000 årsverk, sier til Aftenposten at bybildet har forandret seg ganske betraktelig.

Hun peker på at mens handlesentre og butikker utenfor sentrum merker økt pågang, er det motsatt for landets sentrumsbutikker.

– Folk er mer hjemme, de tar ikke tog eller buss inn til sentrum. Det merker butikkene, sier bransjedirektøren.

Men deres prognoser for julehandelen generelt viser at pilene peker oppover i år. Anslagene tilsier at nordmenn i snitt vil bruke 12.160 kroner hver på varehandel i desember. De venter en økning i julehandelen på 7,6 prosent sammenlignet med fjoråret.

– Mange har spart penger de siste månedene, blant annet på mindre reising. Økningen vil spesielt komme i netthandelen, hvor prognosene viser en økning på inntil 24 prosent fra i fjor, sier Vist.

Tallet gjelder for norske nettbutikker.

