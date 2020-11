Politiet i Oslo anmelder 50 etter sammenkomster i utleielokaler på Grønland

NTB Innenriks

Politiet kom til stedet like før midnatt etter å ha fått tips fra naboer.

– Vi har avsluttet en privat sammenkomst med 20 personer til stede. Alle blir anmeldt for brudd på smittevernlovgivningen. Etter hva vi forstår ble det vist fotball i lokalene, forteller operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt til NTB.

Hun opplyser at arrangementet ikke foregikk på en privatadresse, men i et slags klubblokale.

– Hva dette er har vi ikke fått avklart helt. Det er veldig sannsynlig at det var flere til stede enn disse 20, men mange sto utenfor i et portrom da vi kom, sier Skott.

Hun forteller at like i nærheten ble det oppdaget et arrangement med 30 personer rett etter.

– På samme adresse i samme oppgang kom våre patruljer over enda en privat sammenkomst. Her blir også samtlige anmeldt for brudd på smittevernbestemmelsene. Begge stedene fremstår som utleielokaler, sier operasjonslederen i 1.30-tiden.

