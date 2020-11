Lasteskipet «Wilson Parnu» i kai i Bergen

NTB Innenriks

Det melder NRK.

Det var ved 5-tiden at det NIS-registrerte og norskeide lasteskipet meldte om motorstans. Klokken 7.40 meldte Hovedredningssentralen på Twitter at skipet endelig hadde klart å starte en motor. Da var skipet rundt en halv kilometer fra land.

– Pulsen er litt lavere nå enn for en time eller to siden, sa forsikringssjef Jan Minde i rederiet Wilson til NTB i 8.30-tiden søndag morgen.

– Vi er takknemlige for alle ressursene og all hjelpen vi har fått, la han til.

Skipet, som er 90 meter langt og 15 meter bredt, lå kun 5 nautiske mil fra land da den ene motoren endelig startet igjen. Det var kuling og pålandsvind i området, og både sivile og militære fartøy jobbet lenge iherdig med å hindre skipet i å drive mot land.

Jan Minde i rederiet forteller at kapteinen og mannskapet holdt seg rolig, men at situasjonen var dramatisk. Rederiet har etablert et kriseteam som følger opp hendelsen.

Årsaken til motorstansen var ukjent.

– Nå skal skipet inn et fredelig sted og i ro og mak forsøke å finne ut hva som ligger bak, før det igjen seiler ut på bølgene blå, sa Minde søndag morgen.