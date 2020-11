Blålysetater slipper å betale alkoholavgift på håndsprit fra Arcus

NTB Innenriks

Arcus solgte i vår rundt 28.000 liter desinfeksjonsvæske til nødetater og andre samfunnsaktører som i etterkant fikk høye alkoholavgiftsregninger.

En bestilling på 50 liter håndsprit som i utgangspunktet kostet rundt 2.500 kroner endte med en ekstra avgift på 27.440 kroner for brannvesenet i Møre og Romsdal, meldte VG 1. november.

Årsaken var at Skatteetaten setter høye avgifter på væsker med høy alkoholprosent. Arcus søkte om fritak for alle mottakere av håndsprit, men fikk beskjed om at de ikke kunne gjøres unntak. Nå blir det unntak likevel.

Søndag skriver VG at Skatteetaten har frafalt kravet om alkoholavgift i sin helhet.

– I ankebehandlingen har Skatteetaten utvist godt skjønn. I en nasjonal krise må det kunne gjøres unntak og dette er en klok beslutning, sier Erik Bern, konserndirektør i Arcus.

