Unge Høyre foreslår å kutte støtten til trossamfunn

– Jeg er ikke uenig i at religiøs tilhørighet er viktig for mange. Spørsmålet er ikke om tro, men om andre skal betale for det, sier Ola Svenneby, leder i Unge Høyre til Vårt Land.

Rundt 800 tros- og livssynssamfunn får hvert år offentlig støtte på mellom 6 og 7 milliarder kroner årlig fra stat og kommune. Tidligere har bare Frp tatt til orde for å fjerne all statsstøtte til tros- og livssynssektoren. Partiet vil kun bevilge penger til vedlikehold av kirkebygg.

Vedtaket om å kutte trosstøtten ble gjort under Unge Høyres landsmøte tidligere i høst. Nå har ungdomspartiet spilt forslaget inn til Høyres partiprogram. Unge Høyre vil erstatte dagens ordning med en frivillig kirkeskatt, der man i selvangivelsen kan krysse av for om man vil betale skatt til trossamfunnet man tilhører.

– Da kan de som er medlem av en menighet eller et trossamfunn få lov til å betale for det selv, mens de som ikke er medlem skal få slippe å betale, sier Svenneby.

Han sier han har tro på at forslaget vil bli en del av Høyres partiprogram, om ikke i denne runden så i alle fall på sikt.

