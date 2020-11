Partilederne tar over budsjettforhandlingene

NTB Innenriks

– Vi er ennå langt unna en løsning. Det handler om at vi både må få ned grensehandelsavgiftene, der er det ikke nok på bordet. Vi må passe på pensjonistene sine kår. Vi må øke veibevilgningene for å sysselsette folk. Det aller viktigste nå er å sikre arbeidsplassene til folk. Så er det klart at både bistand og kvoteflyktninger er problematiske områder i forhandlingene, sier Frps forhandlingssjef Sylvi Listhaug til NTB.

Regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF fortsatte forhandlingene med Frp om statsbudsjettet lørdag ettermiddag. Møtet klokken 17 ble veldig kortvarig, skriver NRK. Etter knappe ti minutter hadde et intetanende Frp fått beskjed om at regjeringspartiene ønsket å avslutte forhandlingene på Stortinget og heller løfte dem opp ett nivå. Dette for å få bedre progresjon i forhandlingene.

Samstemte

– Nå er det noen spørsmål i forhandlingene som gjenstår som regjeringspartiene har varslet Frp om at må tas på partiledernivå, slik at forhandlingene fortsetter der, sa Høyres finanspolitiske talsperson Mudassar Kapur på vei ut av møtet.

Han ville ikke gå inn på hvilke spørsmål dette dreier seg om, men sier at de er samstemte om beslutningen.

– Akkurat der vi er nå, mener vi at det er riktig å videreføre forhandlingene med partilederne, sier Venstres Ola Elvestuen VG.

Når partilederne skal møtes, er fortsatt uklart.

Overtid

Forhandlingene er på overtid. Regjeringspartiene hadde frist til lørdag klokken 10 med å legge inn sine merknader og tall i finansinnstillingen, en frist som altså ble brutt.

Partiene har endelig frist til å avgi finansinnstillingen fredag 27. november, mens finansdebatten i Stortinget skal holdes 3. desember.

