Over 60 nye koronasmittede på Romerike

NTB Innenriks

I Nannestad kommune meldes det om åtte nye smittetilfeller, som er det høyeste meldte smittetallet i kommunen på ett døgn under hele pandemien, skriver Romerikes Blad.

– Status nå er 178 smittede per 100.000, noe som gjør at en må vurdere strengere generelle tiltak, melder kommunen. Lørdag kveld opplyser kommunen at minst to elever ved to skoler er smittet, og at sjette trinn på en skole, og tiende trinn på en annen, er satt i karantene.

I Lørenskog er det meldt om 15 nye smittetilfeller det siste døgnet. I Lillestrøm er det seks nye smittetilfeller. I Aurskog-Høland, Gjerdrum og Ullensaker meldes det om fem nye smittetilfeller, i Nes kommune er det fire og i Enebakk er det tre nye smittetilfeller.

I Hurdal, Nittedal og Rælingen er det meldt om ett nytt smittetilfelle siste døgnet.

I tillegg er smittesituasjonen i Eidsvoll alvorlig, med en økning på 34 nye smittetilfeller den siste uken. Kommunen opplyser at totalt 190 personer har fått påvist covid-19.

(©NTB)