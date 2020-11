Nytt koronadødsfall i Drammen – 71 nye smittetilfeller registrert

NTB Innenriks

De siste fire dagene har totalt 134 personer fått påvist smitte, et snitt på 33,5 personer per dag, opplyser kommunen på sine nettsider.

Forsinkelser i analyse av testene førte trolig til underrapportering av positive tester onsdag og torsdag, da det ble meldt om henholdsvis 12 og 13 nye tilfeller.

Drammen har også fått et nytt koronadødsfall, det 20. i kommunen.

– Jeg kondolerer og sender de varmeste tanker til de pårørende. Det er utrolig viktig at alle fortsatt gjør det vi kan for å forhindre smittespredning og at alle sammen stiller opp på denne dugnaden mot smittespredning, sier ordfører Monica Myrvold Berg (Ap) i Drammen kommune.

50 av lørdagens nye smittetilfeller er smittet av nærkontakter. 15 har ukjent smittevei. For fem personer pågår smittesporing fortsatt.

Det er påvist smitte knyttet til Strømsø barnehage, samt Galterud skole, Åssiden skole og Drammen videregående. Det er også påvist smitte hos en ansatt og bruker ved hjemmesykepleien Losjeplassen. Fem ansatte settes i karantene.

Totalt har 1.383 personer fått påvist korona i kommunen.

