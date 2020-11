NTB Innenriks

To prester, en organist og en kirkeverge er blant dem som har fått påvist koronasmitte, skriver NRK.

Smitteutbruddet knyttes til et internt stabsmøte ved Eid kirke, og et arrangement i et forsamlingshus i samme kommune.

Bønnemøte i Stad trakk mellom 20 og 30 personer fra ulike bygder, og smitten har nå forgreininger til sju andre kommuner; Volda, Stryn, Gloppen, Kinn og Sunnfjord, samt Bergen der smitten skal ha kommet fra.

