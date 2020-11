NTB Innenriks

Påtalemyndigheten anker kjennelsen, melder Fædrelandsvennen.

20. august ble en mannlig fotballtrener i 20-årene pågrepet og siktet for seksuelle overgrep mot barn i aldersgruppen 14–16 år. Mannen er siktet for både fysiske overgrep og overgrep over nettplattformer mot gutter på fotballaget han har trent.

Siktede har siden 20. august sittet i varetekt med brev- og besøksforbud. Fredag sa tingretten nei til forlenget varetekt.

