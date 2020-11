Regjeringen vil gi ekstra julepenger til sårbare grupper

NTB Innenriks

Pengene skal gå til frivillige organisasjoner, til digitale produksjoner i regi av Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn – samt til å sikre at hjelpetelefoner kan holde åpnet i jula.

Formålet er å kompensere for de negative konsekvensene av koronapandemien og smitteverntiltakene, opplyser regjeringen på sine nettsider.

– Vi vet at julen er vanskelig for mange. Nå er det enda flere som går en usikker framtid i møte fordi mange av tiltalene for de sårbare gruppene er stengt ned. Vi er bekymret for at de som allerede har det tøft, vil få det enda vanskeligere. Det er viktig å kompensere for dette og gi håp og omtanke inn mot en spesiell jul, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Blant annet blir 16 millioner foreslått til sosiale aktiviteter, alternative julefeiringer og julehjelp, som matkasser, klær og gaver til sårbare grupper. Det vil føre til at Frelsesarmeen, Blå Kors, Røde Kors og Kirkens Bymisjon kan nå ut til flere.

5 millioner foreslås som bidrag til å øke frekvensen og kvalitet på digitalt innhold og digitale arrangement for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn. 2 millioner kroner skal gå til støtteordninger for å holde fritidsordninger åpne for barn og unge, mens hjelpetelefoner får 1,6 millioner til å øke bemanningen i jula.

