Regjeringen vil øke krisestøtten til kulturlivet med 200 millioner kroner

Kulturminister Abid Raja (V) lanserte fredag endringer i støtteordningene som regjeringen har etablert for kulturlivet.

I det nysalderte budsjettet øker regjeringen bevilgningene til Kulturrådet, som tar seg av alle søknadene fra kulturlivet, med 6 millioner kroner. Samtidig øker de støttesummen som kulturbransjen kan søke på fra 900 millioner til 1,1 milliard kroner. Endringene innebærer også at støtten til stimuleringsordningen økes, men også kompensasjonsordningen for arrangementer som må avlyses på grunn av alle offentlige restriksjoner og smittevernhensyn, og ikke bare statlige som tidligere.

Pengene blir tatt fra ubrukte midler fra tidligere perioder.

– Jeg som kulturminister har ikke tenkt å la koronaen ta knekken på kulturlivet, men jeg vil stille opp så godt jeg kan, sier Raja.

Han opplyser at fristen for å kunne søke støtte etter kompensasjonsordningen også endres. Arrangører kan nå søke om kompensasjon for arrangementer som var planlagt før 5. november i stedet for fra 1. august som tidligere.

Regjeringen vil dessuten øke støtten med 60 millioner kroner til kulturinstitusjonene som har mer enn 60 prosent statsstøtte og som derfor ikke er del av de øvrige støtteordningene. Flere museer og scener for musikk og scenekunst, særlig i Oslo og Bergen, er rammet av høye smittetall og har måttet stenge dørene helt.

Men forutsetningen for støtten er at ingen ansatte permitteres, og at institusjonene kan bruke midler til alternativ publikumsrettet aktivitet.

