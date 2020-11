Rødt nivå på skoler i Fredrikstad

NTB Innenriks

Ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) sier på en pressekonferanse at det er flere smittetilfeller med ukjent smittevei i kommunen, ifølge NRK.

– Det Fredrikstad kommune nå kommer til å gjøre, er å sette rødt nivå i videregående skoler og ungdomsskoler fra og med tirsdag, sier Nygård.

Kommunen anbefaler også at breddeidrett og fritidsaktiviteter for de over tolv år settes på vent fra lørdag 21. november til 4. desember.

Fredrikstad kommune hasteinnkalte fredag til pressekonferanse på grunn av smitteutviklingen.

