Molde frykter omfattende smitteutbrudd

– Det er svært sannsynlig at vi får flere smittetilfeller i dag, og dette ligger an til å bli et omfattende utbrudd, sier kommuneoverlege Cato Innerdal i en pressemelding.

Natt til fredag fikk kommunen melding om elleve nye tilfeller. De kommer i tillegg til de ti tilfellene som det ble rapportert om torsdag kveld. To tilfeller ble meldt onsdag.

– Laboratoriet på sykehuset analyserer prøvene våre fortløpende, så vi håper å ha bedre oversikt over situasjonen allerede i kveld, opplyser kommuneoverlegen.

Kommunens kriseledelse skal samles klokken åtte fredag kveld.

Kommunen opplyser at en av de smittede er ansatt ved Kirkebakken omsorgssenter. Tre pasienter og fire ansatte har hatt nærkontakt med vedkommende, og er nå satt i karantene. Omsorgssenteret holdes nå stengt inntil videre for besøkende. Det vil heller ikke bli tatt inn nye pasienter nå.

Flere barnehager og skoler i byen har smittede blant elever eller ansatte. Hele Øvre Bergmo barnehage og en avdeling ved St. Sunniva barnehage stenges i ti dager, mens Cecilienfryd barnehage og Romsdal videregående skole holder stengt ut fredag. Både ved Langmyra skole og Molde voksenopplæringssenter er en klasse satt i karantene.

Over 300 er så langt satt i karantene. Alle skal testes så raskt som mulig, opplyser kommunen.

