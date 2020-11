Frp sikrer norsk deltakelse i EUs forsvarsfond

NTB Innenriks

– Vi har måttet sette hardt mot hardt for å få regjeringen med på dette, men det var et svært viktig punkt for oss å få gjennomslag på, sier stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde i en pressemelding.

Enigheten er kommet på plass i forbindelse med forhandlingene på Stortinget om Forsvarets nye langtidsplan.

Norske politikere, diplomater og lobbyister presset lenge hardt på for at norske selskaper skulle få tilgang til den nye honningkrukka, som har en størrelse på 7 milliarder euro for perioden 2021–2027. Og de lyktes. I juni 2018 bestemte EU-kommisjonen seg for å åpne det nye fondet for EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein.

Det ble beskrevet som en betydelig diplomatisk seier for Norge. Men tidligere i høst konkluderte regjeringen med at Norge ikke skulle bli med i fondet likevel.

«Regjeringen har gjennom en samlet vurdering av norsk deltakelse i EU-program ikke funnet rom for å delta i EDF», skrev Forsvarsdepartementet i forslaget til statsbudsjett for 2021.

Det ble tatt forbehold om at vedtaket ikke var endelig.

Med dagens valutakurs vil deltakelse i fondet etter NTBs beregninger innebære et bidrag på nærmere 2 milliarder kroner over de kommende sju årene.