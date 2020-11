Elleve nye koronasmittede i Molde

NTB Innenriks

Disse elleve nye tilfellene, som kommunen fikk melding om natt til fredag, kommer i tillegg til de ti tilfellene som ble rapportert torsdag kveld, opplyser kommunen på sine nettsider.

Kommunen opplyser at en av de smittede er ansatt ved Kirkebakken omsorgssenter. Tre pasienter og fire ansatte har hatt nærkontakt med vedkommende, og er nå satt i karantene.

Omsorgssenteret holdes nå stengt inntil videre for besøkende. Det vil heller ikke bli tatt inn nye pasienter nå.

Molde-ordfører Torgeir Dahl sier at smittesporingen fortsatt pågår og at de vil komme tilbake med mer informasjon så snart de har bedre oversikt over situasjonen.

Molde kommune har nå totalt 86 registrerte smittetilfeller. 26 av disse har kommet i november.

(©NTB)