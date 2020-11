NTB Innenriks

Det opplyser lavprisselskapet i en pressemelding torsdag.

Oslo-Haugesund starter opp 4. desember, mens Oslo-Kirkenes og Oslo-Alta får start henholdsvis 15. og 18. desember.

– Samtidig åpner vi en del ruter tidligere enn planlagt for å sikre at det er tilstrekkelig tilbud av innenlandske flyruter for våre norske passasjerer, sier kommunikasjonssjef Andras Rado i Wizz Air.

