Tromsø tilrår testing av reisende fra røde områder – men letter på andre koronatiltak

NTB Innenriks

Testingen gjelder også for personer som kommer fra røde områder i Norge.

I forbindelse med økt smitte i Tromsø for to uker siden innførte kommunen noen lokale tiltak. Nå mener kommuneoverlegene at smitten er under kontroll og letter derfor på en del av tiltakene.

– Det er nå fem dager siden siste positive prøve med ukjent smittekilde, og tre dager siden siste positive som er smittet i Tromsø. Det viser at tiltakene har virket, og at vi nå kan lette litt på noen av dem, sier smittevernoverlege Trond Brattland i en pressemelding fra kommunen.

(©NTB)