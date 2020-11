Tallet på permitterte servitører til værs

NTB Innenriks

I alt er over 12.400 servitører nå permittert, mot om lag 8.000 i oktober.

– Etter en jevn nedgang i antall permitterte over mange måneder ser vi nå en ny økning for serveringsnæringen. I midten av november ser vi blant annet at kokker og servitører er de enkeltyrkene i Norge med flest permitterte, sier Navs statistikksjef Ulf Andersen.

I uke 46 mottok Nav 12.100 søknader om dagpenger. Av disse var over 5.000 fra personer ansatt i serveringsnæringen. Fire av ti jobber på serveringssteder i Oslo, opplyser Nav.

