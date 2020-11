Spionasjeavsløring blir tema i Stortinget

NTB Innenriks

Komitéleder Anniken Huitfeldt (Ap) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) ble tidligere denne uka enige om å sette saken opp på dagsordenen i et ordinært møte i DUUFK når man har mer informasjon, får NTB opplyst.

Blant dem som har etterlyst et møte om saken i DUUFK, er Rødt.

– Det er viktig at regjeringen legger fram sine opplysninger for Stortinget raskt, slik at det blir mulig å diskutere hvordan Norge skal forholde seg til saken videre, sier Rødts partileder og eneste stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes.

– Forsvarsministeren og regjeringen kan ikke gjemme seg bak en pågående gransking i Danmark og forholde seg passiv, sier han.

Danmarks Radio (DR) meldte i helgen at den amerikanske etterretningstjenesten NSA ifølge anonyme kilder skal ha spionert mot Danmark, Sverige, Tyskland, Frankrike, Nederland og Norge.

Spionasjen skal ha hatt sammenheng med kampflykjøpene. Den skal ha skjedd gjennom et samarbeid med den danske etterretningstjenesten FE.

Forsvarsdepartementet har nå vært i kontakt med Forsvarsministeriet i Danmark på embetsnivå for å finne ut mer, og Bakke-Jensen skal også diskutere saken med sin danske motpart Trine Bramsen.

(©NTB)