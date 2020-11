NRK: Store deler av Oslo lufthavn Gardermoen stenges på grunn av pandemien

NTB Innenriks

Avinor har ifølge NRK besluttet å stenge Pir Nord, som omfatter både innenlands- og utenlandstrafikken, og hele den østre delen av avgangshallen. Stengingen skal skje «i løpet av kort tid».

– For det første driver vi lufthavnen med én rullebane nå der vi veksler mellom de to vi har. I tillegg skal vi nå stenge ned halvparten av avgangshallen, så bare den nyeste delen vil være åpen fremover. Passasjerene vil oppleve det ved at de ser at vi setter opp byggevegger og fysisk stenger av denne delen av terminalen, sier lufthavndirektør Stine Ramstad Westby.

Koronapandemien har ført til et kraftig fall i reisende i 2020. Ifølge Westby vil de ende på i underkant av 10 millioner reisende i år, mot 29 millioner i 2019. Forrige uke viste trafikktallene at nedgangen i antall passasjerer var på 86 prosent sammenlignet med samme uke året før.

Lufthavndirektøren frykter masseoppsigelser når muligheten for å permittere videre løper ut til våren.

– Jeg tror vi går en tøff vinter i møte, med lav trafikk – særlig utenlands, sier Westby til NRK.