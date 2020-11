Halvparten av single studenter har ikke hatt sex siden koronautbruddet

NTB Innenriks

I en undersøkelse Sentio har gjort for Universitas blant studenter i Norge, svarer 54 prosent at de er single.

Så godt som halvparten av de single, 49 prosent, svarer at de ikke har hatt noen sexpartnere siden koronautbruddet.

28 prosent svarer at de hadde hatt én til to partnere, mens 9 prosent oppga at de har hatt tre til fem.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier til avisen at det er vanskelig å si noe sikkert om trender og årsaker, ettersom vi ikke har tilsvarende opplysninger fra før pandemien.

Til avisa sier helsedirektøren at det er sannsynlig at studenter har hatt et lavere antall seksualpartnere under pandemien enn ellers. Det kan skyldes forsiktighet, eller at tiltakene har begrenset muligheter for kontakt.

